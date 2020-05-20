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ПСЖ хоче зірвати трансфер Холанда в Реал – Неймар або Мбаппе звільнять місце для норвежця

08:55 1074 Читать на русском
ПСЖ хоче зірвати трансфер Холанда в Реал – Неймар або Мбаппе звільнять місце для норвежця
Ерлінг Холанд / Getty images

Нападник дортмундської Борусії Ерлінг Холанд замість іспанської Ла Ліги може опинитися в чемпіонаті Франції.

ПСЖ розглядає варіанти підсилення атаки напередодні наступного сезону. Французький клуб запланував здійснити трансфер Ерлінга Холанда вже цього літа, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, парижани хочуть стабілізувати ситуацію в клубі, оскільки нинішні форварди команди Кіліан Мбаппе і Неймар можуть піти. Контракт Мбаппе закінчиться в 2022 році, а переговори щодо його продовження поки проходять важко. Неймар останнім часом все частіше заявляє про намір повернутися в Іспанію. Таким чином, Холанд може стати заміною як мінімум одному з нинішніх основних форвардів ПСЖ.

Раніше повідомлялося, що пріоритетною ціллю Реала є придбання Мбаппе і Холанда. Ерлінг перейшов у Борусію в січні 2020 року із Зальцбурга. Сума трансферу склала 20 млн євро. У нинішньому сезоні 19-річний норвежець взяв участь в дев'яти матчах Бундесліги, забив 10 м'ячів і віддав дві результативні передачі.

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