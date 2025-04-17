Нападник МЮ Маркус Рашфорд може перейти в паризький клуб після вдалої оренди в Астон Віллі.

ПСЖ вже кілька років захоплюється талантом Маркуса Рашфорда і цього літа паризький гранд може нарешті зважитися на підписання англійського нападника, повідомляє The Express.

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Після приходу в Манчестер Юнайтед Рубена Аморіма 27-річний гравець був відсторонений від команди та пішов в оренду в Астон Віллу, де чудово проявляє себе.

Такі виступи Рашфорда зацікавили ПСЖ, Челсі та Баварію, які претендують на підписання гравця. Але й Астон Вілла має бажання викупити контракт форварда в МЮ.

Нагадаємо, що у поточному сезоні в активі Рашфорда 10 голів та 9 асистів у складі Манчестер Юнайтед та Астон Вілли.

ПСЖ програв матч-відповідь з Астон Віллою, але пройшов у півфінал ЛЧ – Рашфорд і Ко ледь не закамбечили з 1:5