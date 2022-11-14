Президент паризького клубу має особисто зустрітись з Соном в Катарі під час чемпіонату світу, аби переконати гравця, інформує El Nacional.

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Зірку Тоттенхема розглядають як потенційну заміну Ліонелю Мессі, який досі не продовжив контракт з парижанами. До того ж аргентинця пов'язують з поверненням до Барселони.

До слова, в цьому сезоні Сон відзначився 5 голами та двома асистами в 19 матчах за Тоттенхем. Участь корейця на чемпіонаті світу була під питанням через травму орбітальної кістки.

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