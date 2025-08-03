Голкіпер Астон Вілли та чемпіон світу Еміліано Мартінес опинився в епіцентрі трансферних чуток. Хоча аргентинця пов’язували з Манчестер Юнайтед, зараз головним претендентом на нього став ПСЖ, повідомляє Football Insider.

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ПСЖ шукає заміну Джанлуїджі Доннаруммі, контракт якого з клубом завершується у 2026 році, і поки не продовжений. У паризькому клубі мають фінансові можливості для трансферу Мартінеса – сума потенційної угоди становить близько 35 мільйонів євро.

Цікаво, що Манчестер Юнайтед сам не проти скористатись цією ситуацією – за інформацією TEAMtalk, Доннарумма відкритий до переходу на Олд Траффорд. Якщо ПСЖ справді придбає Мартінеса, "червоні дияволи" можуть активізуватись у переговорах за італійця.

Раніше Манчестер Юнайтед пропонував Астон Віллі оренду Мартінеса, але клуб одразу відхилив цю ідею – розглядається лише повноцінний трансфер. Інтерес до аргентинця також виявляють клуби з Саудівської Аравії.

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