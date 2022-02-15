"ПСЖ довго стежив за мною. Я знав, що всі в клубі впевнені у мені. Я вибрав ПСЖ, бо там неймовірний склад. Це видатний клуб із величезними амбіціями. Все це означало, що ПСЖ – частина моєї долі.

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Мессі, Неймар і Мбаппе справили на мене враження! Я вже звик тренуватися із ними. Намагаюся зробити все, щоб їм було якнайскладніше забивати. Ми знаємо, що здатні на великі досягнення. ПСЖ хоче пройти якнайдалі і виграти Лігу чемпіонів", – цитує Доннарумму The Telegraph.

Нагадаємо, минулого літа італієць став найкращим гравцем Євро-2020 і на правах вільного агента перейшов у ПСЖ, покинувши Мілан.

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