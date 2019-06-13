ПСЖ хоче продовжити контракт з Кавані – Атлетіко прагне замінити Грізманна уругвайцем

Нападник ПСЖ Едінсон Кавані може не спішити пакувати валізи з Парижу.

Боси ПСЖ не мають наміру прощатись із Едінсоном Кавані та готують новий контракт для уругвайця, повідомляє RMC.

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32-річному нападнику відомо про таке бажання клубу. Переговори між гравцем та парижанами розпочнуться найближчим часом.

Також в послугах Едінсона зацікавлений мадридський Атлетіко, який бачить в нападнику ПСЖ достойну заміну Антуану Грізманну, який вирішив продовжити кар'єру в Барселоні.

В минулому сезоні Ліги Кавані провів 21 матч, в яких відзначився 18-ма голами та 6-ма асистами.

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