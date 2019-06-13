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ПСЖ хоче продовжити контракт з Кавані – Атлетіко прагне замінити Грізманна уругвайцем

10:22 184 Читать на русском
ПСЖ хоче продовжити контракт з Кавані – Атлетіко прагне замінити Грізманна уругвайцем
Едінсон Кавані / Фото ПСЖ

Нападник ПСЖ Едінсон Кавані може не спішити пакувати валізи з Парижу.

Боси ПСЖ не мають наміру прощатись із Едінсоном Кавані та готують новий контракт для уругвайця, повідомляє RMC.

Кавані погодився на перехід в Атлетіко – гучний трансфер відбудеться лише за однієї умови

32-річному нападнику відомо про таке бажання клубу. Переговори між гравцем та парижанами розпочнуться найближчим часом.

Також в послугах Едінсона зацікавлений мадридський Атлетіко, який бачить в нападнику ПСЖ достойну заміну Антуану Грізманну, який вирішив продовжити кар'єру в Барселоні.

В минулому сезоні Ліги Кавані провів 21 матч, в яких відзначився 18-ма голами та 6-ма асистами.

Грізманн домовився про контракт з Барселоною ще півроку тому – Атлетіко може поскаржитись на каталонців

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Теги
Трансфери ПСЖ ПСЖ Франція Трансфери ПСЖ Едінсон Кавані Едінсон Кавані Атлетіко Атлетіко
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