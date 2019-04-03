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ПСЖ хоче придбати Варана, аби замінити Тьяго Сілву

15:17 122 Читать на русском
ПСЖ хоче придбати Варана, аби замінити Тьяго Сілву
Рафаель Варан / AFP

Захисник Реала Рафаель Варан влітку може змінити клуб.

Паризький клуб шукає довгострокову заміну 34-річному центрбеку Тьягу Сілві, чий контракт закінчується у 2020-у році. Одним з головних кандидатів є гравець Реала Рафаель Варан, повідомляє AS.

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Нагадаємо, раніше 25-річний оборонець "вершкових" повідомив керівництву Реала, що хоче покинути клуб. Мадридці вимагають за футболіста 500 мільйонів євро.

У поточному сезоні в активі Варана 35 матчів за Реал в усіх турнірах, де центральний захисник забив 2 голи.

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