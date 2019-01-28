ПСЖ хоче підписати Санчеша – Баварію не влаштувала перша пропозиція парижан

Півзахисник Баварії Ренату Санчеш має шанс невдовзі перебратися в чемпіонат Франції.

Парі Сен-Жермен зацікавлений у підписанні хавбека Баварії Ренату Санчеша, повідомляє Le10 Sport.

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За інформацією джерела, французи вже зробили пропозицію викупити контракт португальця за 20 млн євро. Мюнхенці, які свого часу заплатили за гравця Бенфіці 35 млн, відповіли ПСЖ відмовою.

Зазначається, що чемпіони Франції до закриття трансферного вікна здійснять ще одну спробу домовитись про трансфер 21-річного виконавця.

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В нинішньому сезоні Санчеш зіграв за Баварію 11 матчів у Бундеслізі, в яких віддав одну гольову передачу. Також на його рахунку 1 гол в 4-х матчах в Лізі чемпіонів.