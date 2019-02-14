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ПСЖ хоче підписати 11-річного Кіліана Мбаппе

17:45 842 Читать на русском
ПСЖ хоче підписати 11-річного Кіліана Мбаппе
Кіліан Мбаппе / ФК ПСЖ

Паризький клуб може підсилити повний однофамілець французького форварда команди.

ПСЖ зацікавлений у послугах юного гравця Кіліана Мбаппе. 11-річний футболіст – повний однофамілець 20-річного Кіліана Мбаппе, який зараз сяє у основному складі парижан, повідомляє Le Parisien.

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Повідомляється, що зараз хлопчик займається у дитячо-юнацькій академії, випускником якої став півзахисник Поль Погба.

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Теги
Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе ПСЖ ПСЖ
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