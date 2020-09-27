Жоржінью потрапив у сферу інтересів ПСЖ, повідомляє французьке видання Telefoot. Парижани готові орендувати хавбека.

Жоржінью зацікавив Арсенал – Артета має 2 альтернативи

За інформацією джерела, клуби вже контактували щодо потенційного переходу. Наразі інші деталі невідомі. Але у парижан вже є конкурент у боротьбі за італійця – Арсенал теж уважно за ним слідкує, адже його хоче бачити у своїй команді Мікель Артета.

У нинішньому сезоні Жоржінью провів 2 матчі в АПЛ, у яких забив 1 м'яч і оформив 1 асист.

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