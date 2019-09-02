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ПСЖ хоче орендувати Ікарді

12:06 498 Читать на русском
ПСЖ хоче орендувати Ікарді
Мауро Ікарді / Reuters

Чемпіони Франції розглядають варіант із запрошенням аргентинського форварда Інтера.

ПСЖ може підписати Мауро Ікарді в останній день трансферного вікна, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Французький гранд провів з Інтером переговори щодо оренди опального нападника. Міланці готові відпустити Ікарді, але з умовою подальшого викупу. Раніше дружина та агент 26-річного аргентинця Ванда Нара підтвердила високу імовірність того, що її клієнт змінить клуб.

Ікарді подав у суд на Інтер – аргентинець вимагає повернути його до тренувань з командою і солідну компенсацію

Нагадаємо, що наставник Інтера Антоніо Конте заборонив Ікарді тренуватися разом з іншими гравцями команди.

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Теги
Італія Трансфери Мауро Ікарді Мауро Ікарді Інтер Інтер ПСЖ ПСЖ Франція
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