ПСЖ взимку хоче зробити велику революцію. Одним із новачків повинен стати 23-річний португалець, який наразі є пріоритетною ціллю, інформує AS.

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Жоау шукає новий виклик, щоб спробувати реанімувати свою кар'єру. Варіант з плей-офф Ліги чемпіонів у компанії Мессі, Мбаппе та Неймара йому до вподоби. Спортивний директор французів Луїш Кампуш особисто прагне підписати Феліша, він вже вийшов з ним на контакт, спокушаючи на переїзд у Париж. Через фінансові проблеми Атлетіко може погодитись на трансфер.

Цього сезону гравець збірної Португалії провів 17 матчів за "матрацників", у яких відзначився трьома голами й стількома ж асистами. Transfermakrt оцінює його в 50 мільйонів.

Варто зауважити, що ще однією ціллю ПСЖ є Мілан Шкріняр, контракт якого з Інтером завершується влітку. Парижани хочуть підписати його безкоштовно і вже готують план.

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