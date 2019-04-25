ПСЖ хоче обміняти Кавані на Дієго Косту

Нападник Атлетіко Дієго Коста наступний сезон може розпочати в чемпіонаті Франції.
Французький ПСЖ готовий розглянути варіант з обміном Дієго Кости на Едінсона Кавані, повідомляє Cope.es.
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За інформацією видання, у іспанського форварда було приваблива пропозиція з чемпіонату Китаю, але Коста ще не готовий покидати Європу і в будь-якому випадку хоче грати в одній з найсильніших європейських ліг.
Посприяти обміну може давнє бажання наставника Атлетіко Дієго Сімеоне підписати Едінсона Кавані.
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В нинішньому сезоні Ла Ліги Дієго Коста провів 15 матчів, в яких забив 2 голи. Натомість Кавані в 17 поєдинках Ліги 1 став автором 17 м'ячів.