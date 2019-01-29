ПСЖ хитро кидає виклик УЄФА, підписуючи трансферну ціль Шахтаря в обхід фінансового фейр-плей

ПСЖ хоче через інший клуб провернути трансфер хавбека Портімоненсе Шої Накадзіми.

24-річний японець Шоя Накадзіма зацікавив паризький гранд. ПСЖ хоче бачити хавбека Портімоненсе у своїх рядах, але трансферу заважає фінансовий фейр-плей.

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Відтак, Накадзіма може перейти у катарський Аль-Духайль, який має з ПСЖ одного власника. Японець буде належати клубу з Катару, виступатиме за ПСЖ на правах оренди, припускає AS.

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Нагадаємо, що раніше у підписанні Шої Накадзіми був зацікавлений донецький Шахтар, але Портімоненсе хоче отримати за футболіста близько 40 мільйонів євро.