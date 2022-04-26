Звільнення Маурісіо Почеттіно з ПСЖ виглядає невідворотним. У Парижі вже розпочали пошуки нового тренера. Одним з основних варіантів вважається Антоніо Конте. Обговорюється варіант обміну тренерами з Тоттенхемом: Конте очолить ПСЖ, а Почеттіно повернеться в Лондон. Італійський тренер, як і Даніель Леві, готові на такий обмін, адже не можуть знайти спільну мову щодо майбутнього.

Як повідомляє RMC Sport, Конте виставив ПСЖ перелік вимог:

– зарплата у розмірі 30 млн євро на рік (у Тоттенхемі він отримує 17 млн);

– повний контроль над трансферами і Джанлука Петракі в ролі спортивного директора;

– можливість перевезти в Париж весь свій тренерський штаб;

– обмеження для футболістів на використання соцмереж.

Конте очолив Тоттенхем лише в листопаді минулого року. Почеттіно працює з ПСЖ від початку 2021-го і особливих успіхів не досяг.

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