ПСЖ готує фантастичний контракт для Погба, якщо той приєднається до клубу по завершенні його контракту з Манчестер Юнайтед, повідомляє Independent.

Мбаппе має намір розірвати тріо з Мессі та Неймаром заради Реала вже цього літа, – журналіст

Якщо француз перебереться в Париж, то може отримувати близько 500 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. Нагадаємо, цього літа ПСЖ здійснив трансфери Вейналдума, Серхіо Рамоса, Хакімі, Доннарумми та Мессі.

До слова, Поль вже у 1-му турі АПЛ видав шикарний матч проти Лідса, 4 рази асистувавши своїм партнерам. Цікаво, що у минулому сезоні Погба віддав 5 результативних матчів у чемпіонату Англії.

ПСЖ здолав Страсбур на очах у Мессі, чемпіон Франції був ганебно знищений у рідних стінах колишнім тренером