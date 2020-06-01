ПСЖ готує 80 млн євро на дует з Лаціо

ПСЖ спробує знайти підсилення серед гравців Лаціо, який у цьому сезоні сенсаційно бореться за титул чемпіона Італії.

Парижани зацікавлені у послугах правого латераля Адама Марушича та центрхава Сєргєя Мілінковіча-Савіча, інформує L'Équipe.

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Бельгієць Тома Меньє влітку, найімовірніше, покине столицю Франції на правах вільного агента. Марушич має схожі ігрові характеристики, та й ціна 27-річного чорногорця не буде надто великою – 15 млн євро. Натомість заради Мілінковіча-Савіча доведеться розщедритися. Серба вже не перший рік сватають у Манчестер Юнайтед, Реал та інші гранди, тому ПСЖ слід готуватися до торгів на суму у 65 млн євро за зірку Лаціо.

Додамо, що Марушич відзначився двома голами та одним асистом у 10 матчах поточного сезону Серії А. Статистика Мілінковіча-Савіча – 25 матчів, 4 голи і 5 асистів.

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