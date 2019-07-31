ПСЖ готовий знизити ціну за Неймара – відома умова

ПСЖ найближчим часом планує обговорити зі своїм форвардом Неймаром його бажання змінити команду.

У Китаї відбудеться зустріч спортивного директора клубу Леонардо з 27-річним нападником. На ній футболістові буде запропоновано залишитися на Парк де Пренс ще на один сезон, повідомляє Sport.es.

Президенти Барселони та ПСЖ зустрінуться в Ліверпулі, де можуть вирішити долю Неймара

За інформацією видання, керівництво ПСЖ готове буде пообіцяти гравцеві, що наступного літа воно знизить свої фінансові вимоги щодо його продажу.

У розташуванні чемпіона Франції вважають такий розвиток подій найкращим вирішенням ситуації, що склалася, оскільки за місяць, що залишився до закриття трансферного вікна, буде досить складно узгодити продаж бразильця в інший клуб.

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону