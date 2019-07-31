toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ЄВГЕН ХАЧЕРІДІ МАР'ЯН ШВЕД КАРПАТИ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

ПСЖ готовий знизити ціну за Неймара – відома умова

15:48 982 Читать на русском
ПСЖ готовий знизити ціну за Неймара – відома умова
Неймар / фото із соцмереж

ПСЖ найближчим часом планує обговорити зі своїм форвардом Неймаром його бажання змінити команду.

У Китаї відбудеться зустріч спортивного директора клубу Леонардо з 27-річним нападником. На ній футболістові буде запропоновано залишитися на Парк де Пренс ще на один сезон, повідомляє Sport.es.

Президенти Барселони та ПСЖ зустрінуться в Ліверпулі, де можуть вирішити долю Неймара

За інформацією видання, керівництво ПСЖ готове буде пообіцяти гравцеві, що наступного літа воно знизить свої фінансові вимоги щодо його продажу.

У розташуванні чемпіона Франції вважають такий розвиток подій найкращим вирішенням ситуації, що склалася, оскільки за місяць, що залишився до закриття трансферного вікна, буде досить складно узгодити продаж бразильця в інший клуб.

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону

blog_ava
Молодий форвард Динамо перейшов в іспанський клуб, – ЗМІ
09:39
8681
Теги
Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція Леонардо Араужо Леонардо Араужо Неймар в Барселону
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
23
хв
Карпати
19:30
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук