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ПСЖ готовий запропонувати Мілану одного з трьох півзахисників за Пакета

13:54 434 Читать на русском
ПСЖ готовий запропонувати Мілану одного з трьох півзахисників за Пакета
Лукас Пакета / Getty Images

ПСЖ не полишає надій підписати хавбека Мілана Лукаса Пакета у зимове трансферне вікно.

Чемпіони Франції готові віддати італійцям одного зі своїх гравців, інформує Tuttosport.

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Пропозиція ПСЖ у 20 млн за Пакета не влаштувала Мілан, однак спортивний директор парижан Леонардо продовжить боротися за співвітчизника. Клуб зі столиці Франції шукає інший варіант – до грошей додати когось зі своїх гравців. Джерело називає трьох кандидатів: Андер Еррера, Леандро Паредес або Юліан Дракслер. Усі вони не можуть похвалитися стабільним місцем у основі ПСЖ, тому саме цих виконавців готові принести у жертву заради Пакета.

Сам бразилець не приховує свого бажання покинути Сан-Сіро заради пропозиції більш сильного клубу. Головний тренер Мілана Стефано Піолі навіть залишив 22-річного хавбека поза заявкою на матч 21 туру Серії А проти Брешії.

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