ПСЖ готовий заплатити за П'яніча 70 мільйонів євро

ПСЖ хоче зміцнити опорну зону хавбеком Ювентуса Міралемом П'янічем

Французький клуб хоче придбати 29-річного боснійця під час літнього трансферного вікна, керівництво ПСЖ готове заплатити Ювентусу 70 мільйонів євро, повідомляє La Gazzetta dello Sport. Крім того, повідомляється, що на П'яніча претендує ще й мадридський Реал.

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До слова, у поточному сезоні боснійський півзахисник зіграв за Ювентус 40 матчів в усіх турнірах, де П'яніч забив 4 голи та віддав 7 результативних передач.

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Зауважимо, що раніше футболіст вже виступав у Франції. З 2004-го по 2008-й рік перебував у структурі Метца, а з 2008-го по 2011-й захищав кольори Ліона.