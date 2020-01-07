ПСЖ готовий заплатити неймовірну суму за двох гравців Мілана

Французький ПСЖ шукає підсилення у складі італійського Мілана.

Парижани рішуче налаштовані узгодити трансфери хавбека Лукаса Пакета та захисника Алессіо Романьйолі, повідомляє Corriere dello Sport.

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За інформацією видання, ПСЖ розраховує, що Мілан влаштує пропозиція у розмірі 80 мільйонів євро за обох футболістів.

Додамо, що великикм прихильником Пакета є спортивний директор французів Леонардо Араужо. Саме він купив бразильця у Мілан, коли працював в італійському клубі.

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До слова, Романьйолі в нинішньому сезоні Серії А провів 18 матчів за Мілан, а Лікас – 14. Обоє не відзначалися результативними діями.