Невпевнені виступи ПСЖ в єврокубках та невдачі в чемпіонаті підштовхують керівництво клубу подумати над заміною тренера. Парижани готові повернути до столиці Франції Томаса Тухеля, який залишився без роботи після звільнення з Челсі. Про це повідомляє Standard Sport.

ПСЖ склав список 5 трансферів на підсилення – зміна курсу і продаж топ-зірки як частина революції Кампуша

Німецькому тренеру потрібні будуть гарантії, що не буде повторення минулої історії. Тухель мав дуже напруженні відносини з Леонардо, але наразі посаду спортивного директора посідає Луїш Кампуш. Коуч хотів би, щоб клуб не втягував його в трансферні справи, а дозволив зосередитися тільки на тренерській роботі. Також наставник має отримати гарантії, що керівництво ПСЖ захистить його від впливу гравців.

Нагадаємо, що Томаса Тухеля звільнили з Челсі у вересні 2022 року. Наразі тренер перебуває в пошуках нового клубу. Під керівництвом німця ПСЖ вперше у своїй історії дійшов до фіналу Ліги чемпіонів у 2020 році.

Маліновський переможним голом вибив ПСЖ з Кубка Франції – українець затьмарив Мессі, який знову залишився без трофея