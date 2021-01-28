Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе поки не має певності, де розпочне наступний сезон.

Керівництво ПСЖ припускає варіант продажу Кіліана Мбаппе влітку, повідомляє Marca.

Мбаппе готовий покинути ПСЖ лише заради двох клубів

Такий сценарій не є пріоритетним для парижан, і вони переконують форварда продовжити контракт із клубом. Якщо Кіліан остаточно відмовить чинному чемпіону Франції, то влітку ПСЖ розглядатиме пропозиції щодо продажу гравця, адже його чинний контракт завершується влітку 2022-го.

У нинішньому сезоні Ліги Мбаппе провів 17 матчів, в яких відзначився 14-ма голами та 6-ма асистами.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му