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ПСЖ готовий викупити Ікарді в Інтера з однією умовою

8 травня 21:05 553 Читать на русском
ПСЖ готовий викупити Ікарді в Інтера з однією умовою
Мауро Ікарді / фото із соцмереж

Нападник Інтера Мауро Ікарді, який виступає в ПСЖ на правах оренди, може залишитися в паризькому клубі.

ПСЖ задоволений виступами 27-річного аргентинця і планує зберегти його у своєму складі. Тим більше, влітку команду покине Едінсон Кавані, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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За інформацією джерела, парижани мають намір скористатися пунктом викупу, прописаному в орендній угоді. Проте чинні чемпіони Франції хочуть знизити обумовлену суму, яка становить 70 мільйонів євро.

Повідомляється, що задля цього ПСЖ може включити в угоду півзахисника Юліана Дракслера, якого французький клуб оцінює в 20 млн. Своєю чергою, Інтер стежить за захисниками парижан Тома Меньє і Левеном Курзава, термін контрактів яких закінчується цього літа.

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Теги
Франція Інтер Інтер ПСЖ ПСЖ Юліан Дракслер Юліан Дракслер Мауро Ікарді Мауро Ікарді
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