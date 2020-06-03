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ПСЖ готовий виграти Лігу чемпіонів, – Навас

12:40 93 Читать на русском
ПСЖ готовий виграти Лігу чемпіонів, – Навас
Кейлор Навас / Getty images

Голкіпер ПСЖ Кейлор Навас переконаний, що парижани готові виграти свій перший в історії титул Ліги чемпіонів. Костаріканець тричі вигравав турнір з Реалом.

"Я знаю, що Ліга чемпіонів є складним турніром, але немає нічого неможливого. Тому ми готові боротися за перемогу в цьому турнірі. Мої одноклубники дуже мотивовані й багато працюють вдома. Вони знають, що цей турнір важливий для команди та вболівальників.

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Нам знадобиться трохи часу, щоб набрати форму. Я багато бігаю. Ніколи в житті не бігав стільки, як зараз. Важливо підтримувати фізичний стан. Тому я бігаю кожен день. Намагаюся впоратися з цим періодом добре, щоб не було травм", – цитує Наваса Goal.

Нагадаємо, ПСЖ пробився у чвертьфінал ЛЧ, вибивши на стадії 1/8 фіналу дортмундську Борусію. Чемпіонат Франції достроково завершили, визнавши парижан чемпіонами. Наразі дати догравання еврокубків невідомі.

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Кейлор Навас Кейлор Навас ПСЖ ПСЖ Ліга чемпіонів
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