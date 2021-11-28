Керівництво ПСЖ не буде тримати Маурісіо Почеттіно, якщо фахівець влітку захоче покинути Париж, повідомляє Goal.

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Аргентинський тренер є головним кандидатом для МЮ на посаду наставника "червоних дияволів". Манкуніанці до завершення сезону запросять на роботу Ральфа Рангніка, а вже влітку очікуватимуть на Почеттіно, який також прагне очолити Юнайтед.

Чинний контракт аргентинського фахівця з ПСЖ розрахований до літа 2023-го. За чутками, на місце Почеттіно ПСЖ розглядає Зідана.

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