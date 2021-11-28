ПСЖ готовий відпустити Почеттіно в Манчестер Юнайтед після завершення сезону
28 листопада 13:18 - Читать на русском
Манчестер Юнайтед влітку зможе отримати бажаного фахівця.
Керівництво ПСЖ не буде тримати Маурісіо Почеттіно, якщо фахівець влітку захоче покинути Париж, повідомляє Goal.
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Аргентинський тренер є головним кандидатом для МЮ на посаду наставника "червоних дияволів". Манкуніанці до завершення сезону запросять на роботу Ральфа Рангніка, а вже влітку очікуватимуть на Почеттіно, який також прагне очолити Юнайтед.
Чинний контракт аргентинського фахівця з ПСЖ розрахований до літа 2023-го. За чутками, на місце Почеттіно ПСЖ розглядає Зідана.
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