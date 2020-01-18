ПСЖ готовий вдвічі збільшити зарплату лідеру Наполі – парижани спробують відмовити його від переходу в Манчестер Юнайтед

Французький гранд має намір підсилити свою лінію оборони захисником Наполі Каліду Кулібалі.

Керівництво Парі Сен-Жермен зв'язалося з футболістом і запропонувало йому переїхати у столицю Франції, інформує Footmercato. Парижани готові вдвічі збільшити зарплату Кулібалі – з 6 до 12 млн євро на рік.

Атлетіко і ПСЖ не можуть домовитися щодо ціни Кавані – парижани просять втричі більше, ніж готові заплатити "матрацники"

ПСЖ хоче підписати 28-річного центрбека на заміну своєму ветерану, 35-річному Тьягу Сілві. Для французького клубу не стане проблемою висока трансферна вартість сенегальця – Наполі планує отримати за нього не менше 75 млн євро.

На заваді трансферу може стати усна домовленість Кулібалі з Манчестер Юнайтед. За інформацією італійського журналіста Фабіо Сантіні, лідер Наполі вже дав згоду на перехід в англійський клуб після закінчення поточного сезону.

Нагадаємо, Кулібалі перейшов у Наполі влітку 2014 року з Генка за 10 млн євро. У поточному сезоні він зіграв 14 матчів у Серії А та 6 у Лізі чемпіонів.

Сетьєн дебютує в Барселоні, Ліверпуль спробує здолати Ман Юнайтед, інтрига навколо Зінченка – топ-матчі євровікенду