toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - СЕВІЛЬЯ МАНЧЕСТЕР СІТІ - КРІСТАЛ ПЕЛАС ЕРЛІНГ ХОЛАНД

ПСЖ готовий вдвічі збільшити зарплату лідеру Наполі – парижани спробують відмовити його від переходу в Манчестер Юнайтед

11:53 787 Читать на русском
ПСЖ готовий вдвічі збільшити зарплату лідеру Наполі – парижани спробують відмовити його від переходу в Манчестер Юнайтед
Каліду Кулібалі / Eurosport

Французький гранд має намір підсилити свою лінію оборони захисником Наполі Каліду Кулібалі.

Керівництво Парі Сен-Жермен зв'язалося з футболістом і запропонувало йому переїхати у столицю Франції, інформує Footmercato. Парижани готові вдвічі збільшити зарплату Кулібалі – з 6 до 12 млн євро на рік.

Атлетіко і ПСЖ не можуть домовитися щодо ціни Кавані – парижани просять втричі більше, ніж готові заплатити "матрацники"

ПСЖ хоче підписати 28-річного центрбека на заміну своєму ветерану, 35-річному Тьягу Сілві. Для французького клубу не стане проблемою висока трансферна вартість сенегальця – Наполі планує отримати за нього не менше 75 млн євро.

На заваді трансферу може стати усна домовленість Кулібалі з Манчестер Юнайтед. За інформацією італійського журналіста Фабіо Сантіні, лідер Наполі вже дав згоду на перехід в англійський клуб після закінчення поточного сезону.

Нагадаємо, Кулібалі перейшов у Наполі влітку 2014 року з Генка за 10 млн євро. У поточному сезоні він зіграв 14 матчів у Серії А та 6 у Лізі чемпіонів.

Сетьєн дебютує в Барселоні, Ліверпуль спробує здолати Ман Юнайтед, інтрига навколо Зінченка – топ-матчі євровікенду

blog_ava
Холанд оформив хет-трик за 20 хвилин у першій грі за Борусію Д – дебют року у відеоогляді матчу проти Аугсбурга
18:30
3768
Теги
Трансфери Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Франція Трансфери Чемпіонату Італії Наполі Наполі ПСЖ ПСЖ Трансфери ПСЖ Каліду Кулібалі Каліду Кулібалі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
58
хв
Ліверпуль
18:30
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук