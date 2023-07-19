Кіліан Мбаппе ризикує опинитися без ігрової практики, якщо відмовиться покидати ПСЖ або продовжувати контракт.

Мбаппе відмовляється продовжувати контракт із ПСЖ, термін дії якого спливає за рік – Кіліан сподівається покинути команду безкоштовно. Однак такий варіант не влаштовує керівників столичного клубу.

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Як інформує The Athletic, боси ПСЖ готові посадити форварда збірної Франції на лаву запасних, щоб провчити його і змусити визначитися зі своїм майбутнім. Згідно з джерелом, ПСЖ хотів би продовжити контракт з Мбаппе до 2025 року, щоб влітку 2024 року вигідно продати його.

Нагадаємо, що цього літа у ПСЖ змінився тренер. На місце звільненого Крістофа Гальтьє прийшов Луїс Енріке.

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