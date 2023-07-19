ПСЖ готовий жорстко провчити Мбаппе – форвард повинен ухвалити непросте рішення
Кіліан Мбаппе ризикує опинитися без ігрової практики, якщо відмовиться покидати ПСЖ або продовжувати контракт.
Мбаппе відмовляється продовжувати контракт із ПСЖ, термін дії якого спливає за рік – Кіліан сподівається покинути команду безкоштовно. Однак такий варіант не влаштовує керівників столичного клубу.
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Як інформує The Athletic, боси ПСЖ готові посадити форварда збірної Франції на лаву запасних, щоб провчити його і змусити визначитися зі своїм майбутнім. Згідно з джерелом, ПСЖ хотів би продовжити контракт з Мбаппе до 2025 року, щоб влітку 2024 року вигідно продати його.
Нагадаємо, що цього літа у ПСЖ змінився тренер. На місце звільненого Крістофа Гальтьє прийшов Луїс Енріке.
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