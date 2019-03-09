ПСЖ готовий продовжити контракт з Тухелем попри провал у Лізі чемпіонів

Керівництво "парижан" вірить у тренерський хист Томаса Тухеля.

Як стало відомо Le Parisien, президент ПСЖ Нассер Аль Хелаїфі не збирається звільняти головного тренера команди Томаса Тухеля після фіаско у двоматчевому протистоянні з Манчестер Юнайтед у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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Більше того, керівництво парижан готове запропонувати німецькому фахівцю нову угоду, яка розрахована до 2022 року. Тухель має кредит довіри від власника клубу.

Контракт Тухеля з ПСЖ чинний до 2020 року. Томас взяв два тижні для того, щоб подумати над можливим продовженням роботи у Парижі.

Нагадаємо, що за підсумками двоматчевого протистояння МЮ та ПСЖ (0:2, 3:1) путівку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів здобув манкуніанський клуб.

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