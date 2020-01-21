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ПСЖ готовий продати Кавані за смішну суму

15:52 1410 Читать на русском
ПСЖ готовий продати Кавані за смішну суму
Едінсон Кавані / Фото з відкритих джерел

Сага навколо переходу Едінсона Кавані ніяк не завершиться.

Чемпіон Франції готовий відпустити свого нападника Едінсона Кавані у зимове трансферне вікно, повідомляє ESPN. Парижани навіть визначились з сумою, яку б хотіли отримати за 32-річного форварда – 20 млн євро буде цілком достатньо, оскільки вже літом гравець може покинути команду у статусі вільного агента.

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Нагадаємо, за форвардом вишикувався ряд топ-клубів, серед яких найвірогіднішим кандидатом на уругвайця називали мадридський Атлетіко. Однак, напередодні сторони згорнули переговори – французів не влаштувала пропозиція у 10 млн євро, яку пропонували "матрацники". Серед претендентів на форварда називають також англійські Челсі і Манчестер Юнайтед.

У поточному сезоні Ліги 1 Кавані провів 9 матчів, в яких відзначився двома голами.

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Трансфери Трансфери ПСЖ Едінсон Кавані Едінсон Кавані Франція
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