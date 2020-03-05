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ПСЖ готовий пожертвувати Неймаром заради Мбаппе

10:25 234 Читать на русском
ПСЖ готовий пожертвувати Неймаром заради Мбаппе
Мбаппе та Неймар / AS

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе навряд чи покине Париж у наступне трансферне вікно.

Мбаппе буде єдиним гравцем ПСЖ, на трансфер якого наклав вето президент клубу Нассер Аль-Хелаїфі, повідомляє AS з посиланням Paris United.

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Зазначається, що шейх надав перевагу Мбаппе замість Неймара у виборі головної зірки команди, і готовий запропонувати французу найбільшу зарплату в історії клубу. Окрім того, Аль-Хелаїфі планує зберегти нападника як мінімум до ЧС-2022 та будувати команду навколо нього.

Єдиною перешкодою можуть стати прохолодні стосунки між Кіліаном та босами ПСЖ через відмову відпустити форварда на Олімпіаду.

До слова, в активі Мбаппе 30 голів та 17 асистів у 32 поєдинка в складі ПСЖ в поточному сезоні.

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Теги
Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція Трансфери Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Нассер Аль-Хелаїфі
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