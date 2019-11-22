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ПСЖ готовий платити Мбаппе неймовірну зарплату, щоб відмовити його від переходу в Реал

16:42 162 Читать на русском
ПСЖ готовий платити Мбаппе неймовірну зарплату, щоб відмовити його від переходу в Реал
Кіліан Мбаппе / Eurosport

Французький ПСЖ продовжує переконувати Кіліана Мбаппе підписати угоду про тривалу співпрацю з клубом.

Керівництво ПСЖ готове задовольнити будь-які фінансові апетити 20-річного футболіста, щоб відмовити його від переходу в мадридський Реал, інформує журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері. За його інформацією, парижани запропонують чемпіону світу 5-річний контракт із зарплатою 30 мільйонів євро на рік.

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Зазначимо, що чинний контракт Мбаппе з ПСЖ розрахований до червня 2022-го року. Раніше футболіст неодноразово натякав, що мріє пограти за Реал.

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Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Реал Мадрид Реал Мадрид ПСЖ ПСЖ Франція
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