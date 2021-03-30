"Непросте жеребкування, тому що Баварія – одна з найкращих команд світу. У минулому році вони обіграли нас у фіналі Ліги чемпіонів. Але у нас теж відмінна команда з прекрасним підбором гравців. Думаю, протистояння буде дуже напруженим. Важливе значення матимуть деталі, вони зроблять різницю. Я відчуваю, що команда готова грати з цим суперником. Ми віддамо всі сили.

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Попереднє протистояння з Барселоною? "Блаугранас" – відмінна команда. Ми обіграли їх вдома з рахунком 4:1. Це був вражаючий матч. Те, що ми вибили таку команду, додало нам впевненості. Я відчуваю, що ми готові до ігор з Баварією. У цьому сезоні ще належить провести багато матчів. Ми поборемося за всі трофеї і будемо готові до кожного матчу і фізично, і психологічно", – поділився Дракслер у коментарі офіційному сайту ПСЖ.

Додамо, що ПСЖ зустрінеться з Баварією в рамках першого поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів вже 7 квітня, а матч-відповідь відбудеться 13 квітня.

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