Рафаель Леау залишається однією з головних цілей чемпіонів Франції, інформує Сalciomercato.

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Влітку Мілан відхилив усі пропозиції за 23-річного португальця, але в контракті залишається клаусула на 150 мільйонів євро. Є 2 клуби, які реально здатні віддати такі гроші за вінгера – це Челсі та ПСЖ. Якщо французи наважаться на це, то окупують весь п'єдестал найдорожчих трансферів у історії футболу. На вершині наразі Неймар (222 млн) і Мбаппе (180 млн), а компанію їм складає Коутінью, за якого Барса віддала Ліверпулю 135 млн євро.

Додамо, що Леау яскраво розпочав новий сезон – 4+7 у 10 матчах. Контракт португальця з Міланом розрахований до літа 2024-го.

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