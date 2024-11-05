ПСЖ двічі намагався підписати Грізманна під час його першого перебування в Атлетіко. Перша спроба припала на 2016 рік після чемпіонату Європи – того разу французький форвард відхилив її, щоб залишитися в іспанській столиці. Про це інформує Mundo Deportivo.

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Вдруге ПСЖ зробив Грізманну пропозицію у 2019 році, коли стало очевидно, що Грізманн покине Атлетіко. Однак він обрав Барселону, оскільки каталонці були єдиним клубом, у стан якого Антуан хотів перейти всім серцем.

Нагадаємо, що Грізманну так і не вдалося заграти в складі Барселони, і для реанімації своєї кар'єри він був змушений повернутися в Атлетіко.

У середу, 6 листопада, ПСЖ зіграє з Атлетіко в рамках 4-го туру Ліги чемпіонів. Очікується, що Антуан Грізманн зіграє в цій зустрічі з перших хвилин.

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