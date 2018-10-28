ПСЖ доводить, що гроші не грають у футбол, а Шахтар залежний від двох гравців: короткі висновки 3-го туру ЛЧ

"Футбол 24" розповідає про головні моменти 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Борусія – машина. Вони переїхали володаря Суперкубка УЄФА

Команда Люсьєна Фавра стала автором головної сенсації 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дортмундська машина просто переїхала одного з фаворитів турніру – мадридський Атлетіко. "Матрацники", які завжди славились супернадійною грою в обороні, пропустили на Сігнал Ідуна Парк чотири сухі м'ячі. Настільки ганебно вони не програвали з 2011 року.

Майбутнє за Дортмундом: Борусія найграмотніше проводить трансфери – Санчо підтвердить

За іронією долі, основний вклад у побиття Атлетіко зробив Ашраф Хакімі, який виступає у Дортмунді на правах оренди з Реала – найбільш принципового суперника "індіанців". Марокканський латераль зробив три асисти, а доцільність придбання королівським клубом Альваро Одріосоли тепер викликає дуже багато запитань. Борусія дійсно лякає: 3 матчі, 8 голів, 9 очок та 1 місце у групі.

Барселона – більше, ніж Мессі

Підопічні Ернесто Вальверде закрили роти критикам, які називали "блаугранас" командою одного гравця. Без травмованого Лео Мессі каталонці впевнено обіграли на Камп Ноу міланський Інтер. Поки аргентинець разом зі своїм старшим сином Тьяго спостерігав за грою з трибуни, роль лідерів приміряли на себе два бразильці – Артур і Рафінья. Перший вміло диригував грою Барселони у центрі поля, а другий, підміняючи Лео, забив вирішальний гол.

Каталонському гранду не знадобився Мессі, щоб практично вирішити долю першої сходинки. Виявляється, нинішня Барса – значно більше, ніж один геніальний гравець.

Париж доводить, що гроші не грають у футбол

Найбагатший клуб світу знову підмочив власну репутацію у Лізі чемпіонів. Команда Томаса Тухеля залишається на плаву лише завдяки своєму янголу-охоронцю. Анхель Ді Марія врятував Парі Сен-Жермен від домашньої поразки проти Наполі на 90+3 хвилині матчу. Якби не гол аргентинця, то Неймар та компанія зараз перебували б на одному рівні з Црвеною Звездою.

Париж може витрачати сотні мільйонів євро на зіркових футболістів, але катарські шейхи ніколи не придбають за гроші історію. Такі гранди як Ліверпуль, Барселона, Реал чи Баварія вміють вигравати завдяки особливому менталітету переможців, який формувався десятки років. ПСЖ перебуває лише на початку тривалого шляху, поки вони – не топ-клуб.

Шахтар залежний від двох гравців

Донецький клуб виявся неспроможним на рівних боротись з Манчестер Сіті (0:3) без своїх лідерів – Марлоса і Тайсона. Разом з бразильцями Шахтар втратив креатив, швидкість, солідність та голи. Фернандо, Коваленко і Нем, які відповідали за атакувальний потенціал "гірників", завдали лише трьох ударів у бік воріт Едерсона. Команда Фонсеки залишила гнітюче враження, продемонструвавши тотальну залежність від вдох футболістів. Втім донеччани залишаються у грі завдяки Ліону та Хоффенхайму, які розписали вигідну для нашої команди нічию.

Роналду може мріяти про 4-й поспіль фінал ЛЧ

Ювентус – мабуть, головний фаворит Ліги чемпіонів. Туринський гранд найбільш переконливо подолав екватор групового етапу, набравши максимальні 9 очок та не пропустивши жодного гола. "Стара Синьйора" наразі виглядає найбільш збалансовано та організовано з-поміж усіх топ клубів Європи. Принаймні, туринці дуже легко пройшли випробування такими великими аренами як Месталья та Олд Траффорд. Наставник МЮ Жозе Моурінью після поразки від Юве визнав силу суперника: "Вони перебувають на іншому рівні".

Кріштіану Роналду не зумів відзначитись на колись рідній для себе арені, але весь поєдинок тримав у напрузі оборону "червоних дияволів". Турин пов'язує з португальцем особливі сподівання – він виграв три останні фінали Лиги чемпіонів. Чому б Кріштіану не почати мріяти про четвертий?

Чому Ювентус може виграти Лігу чемпіонів: найкращі центрбеки світу, якісна глибина складу та Роналду