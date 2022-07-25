Захисник РБ Лейпциг та збірної Франції – Норді Мукієле – перебуває в одному краці від переходу в ПСЖ. Згідно з інформацією інсайдера Фабріціо Романо, обидва клуби вже готують папери для офіційної угоди.

Лідер ПСЖ може перейти в Ювентус – туринці зробили офіційну пропозицію

Повна усна домовленість парижан з німцями була досягнута минулої суботи. З того часу перемовини йшли успішно, тож перехід остаточно оформлять протягом цього тижня. Інсайдер Ніколо Скіра підтверджує – процес трансферу вийшов на фінальну стадію. Персональний контракт з Мукієле розрахований на три роки.

Таким чином, ПСЖ підпише третього літнього новачка. Французький клуб вже посилився Нуну Мендешем зі Спортінга та Вітіньєю з Порту. Норді Мукієле у попередньому сезоні провів 32 матчі у всіх клубних турнірах, забивши 1 гол.

"Я ненавиджу несправедливість і насильство". Правила життя Зінедіна Зідана