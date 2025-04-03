У середу, 2 квітня, відбувся другий півфінал Кубка Франції, в якому Реймс здолав Канни (2:1). Читайте подробиці на "Футбол 24".

Кубок Франції, 1/2 фіналу

Канни – Реймс – 1:2

Голи: Н'Дойє, 52 – Ібрагім, 14, Теума, 58

Прекрасна казка Канна в цьому розіграші Кубка Франції добігла кінця. Під пильним поглядом клубної легенди Ерве Ренара (1983-1990) господарі поступилися Реймсу з рахунком 1:2. Натхнена перемогою над Марселем у чемпіонаті минулими вихідними команда Ліги 1 виправдала свій статус і здобула путівку до фіналу, в якому зіграє проти ПСЖ.

Камбек з 0:2 і передасист голкіпера у відеоогляді матчу Дюнкерк – ПСЖ – 2:4

Героєм зустрічі став центрфорвард Реймса Ібрагім – на початку матчу він забив, а на 58-й хвилині асистував на Теуму. Так Реймс вийшов у свій перший фінал Кубка Франції з 1977 року – тоді "червоно-білі" поступилися Сент-Етьєну (1:2).

Загалом Реймс двічі вигравав цей трофей – у 1950 і 1958 роках.

Фінальний матч ПСЖ – Реймс буде зіграно 24-го травня.

ПСЖ вийшов у фінал Кубка Франції – він здійснив камбек у матчі з головною сенсацією турніру