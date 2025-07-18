Як повідомляє Tbrfootball, Борнмут шукає заміну Іллі Забарному та намагається домовитись про трансфер Лукаса Беральдо з ПСЖ, який не потрапляє в основну обойму Луїса Енріке. Англійці вже звертались до ПСЖ щодо бразильця, і хоча цей трансфер формально не пов’язаний з угодою по Забарному, він може стати ключем до її розблокування.

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Сам Беральдо також цікавить Ліверпуль і Челсі – його агенти активно пропонують футболіста англійським клубам. Своєю чергою, ПСЖ відкритий до пропозицій, адже планує серйозні зміни в обороні.

Також Борнмут отримав відмову від Лілля щодо трансферу Бафоді Діакіті, якого розглядали як безпосередню заміну для українця. Французький клуб відхилив пропозицію у 27 мільйонів євро й наполягає на сумі щонайменше 40 мільйонів.

У результаті перемовини щодо Забарного фактично заблоковані – Борнмут не готовий продавати ключового захисника, не маючи готової альтернативи.

ПСЖ продовжує сподіватись на підписання Забарного – клуб вже узгодив особистий контракт із 22-річним українцем і зробив офіційну пропозицію у 55 мільйонів євро. Але Борнмут, який вимагає 70 мільйонів, поки зберігає жорстку позицію.

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