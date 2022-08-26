До закриття трансферного вікна залишилося зовсім небагато, але в ПСЖ робота кипить.

Чемпіони Франції до 1 вересня повинні вирішити купу питань з переходами гравців, інформує інсайдер Фабріціо Романо.

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На вхід очікується лише Фабіан Руїс з Наполі, а у зворотньому напрямку вирушить Кейлор Навас. Леандро Паредес незабаром приєднається до Ювентуса. Рафінья і Андер Еррера також покинуть ПСЖ, але без компенсації – баск вже узгодив розрив контракту, готуючись повернутися в рідний Атлетік. Ще 4 гравці не мають майбутнього у команді Гальтьє і сподіваються знайти якесь рішення у найближчі дні – це Діалло, Ікарді, Гуйє та Мішу.

Нагадаємо, ПСЖ у новому сезоні вже встиг виграти Суперкубок Франції і потужно розпочати чемпіонат (три перемоги із загальним рахунком 17:3).

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