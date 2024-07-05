ПСЖ безкоштовно втратив другого Мбаппе – він офіційно обрав новий клуб
5 липня 10:26 - Читать на русском
ПСЖ за одне трансферне вікно відпустив обох Мбаппе, не заробивши жодної копійки.
Ітан Мбаппе став гравцем Лілля, інформує прес-служба "догів". Контракт розрахований на 3 роки.
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Юний хавбек провів 7 років у системі ПСЖ (з 10 до 17). У першій команді парижан зіграв 5 матчів, загалом 85 хвилин на полі, але результативними діями не відзначався. Цього літа контракт Ітана з ПСЖ завершився, як і в зіркового брата. Кіліан переїхав у Реал, а молодший спробує прогресувати в Ліллі.
Нагадаємо, "доги" фінішували на четвертій сходинці чемпіонату Франції і будуть боротися у кваліфікації ЛЧ.
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