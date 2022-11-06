ПСЖ у виїзному поєдинку 14-го туру Ліги 1 вийшов переможцем з гри проти Лор'яна. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції 2022/23, 14-й тур

Лор'ян – ПСЖ – 1:2

Голи: Моффі, 53 – Неймар, 9, Данілу, 81

Гру пропустили одразу кілька лідерів ПСЖ – в лазареті опинились Мессі, Кімпембе, Кейлор Навас та Фабіан Руїс. Лео в атаці замінив Екітіке, який вже на 9 хвилині асистував Неймару, перехопивши м'яч під час розіграшу суперника біля власних воріт. Бразилець забив у знущальному стилі, пошивши в дурні голкіпера і захисника.

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Після перерви Лор'ян шокував забитим голом, автором став Моффі. Гра підходила до нічиєї, коли Неймар ввімкнув свої лідерські якості та зробив гольову передачу з кутового на Данілу Перейру. Відзначимо, що бразилець став найкращим гравцем зустрічі за версією Sofascore (його оцінка – 8,9). А от Мбаппе розчарував, отримавши посередні 6,8.

Таким чином, ПСЖ набрав 38 очок та збільшив відрив від переслідувачів, а Лор'ян з 27 пунктами залишився четвертим.

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