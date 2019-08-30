ПСЖ без головних зірок впевнено розібрався з Метцом

Чемпіони Франції легко набирають очки навіть без своїх ключових виконавців.

Чемпіонат Франції, 4 тур

Метц – ПСЖ – 0:2

Голи: Ді Марія, 11 (пен.), Шупо-Мотінг, 43

Цього разу жертвою команди Томаса Тухеля став скромний Метц. Столичний гранд провів звітний матч в економ-режимі, що врятувало господарів від розгромної поразки.

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Все вирішилося у першому таймі. Спочатку Ді Марія впевнено реалізував пенальті за безглуздий фол захисника Метца, а потім Шупо-Мотінг точно пробив головою після подачі Вератті зі штрафного. Камерунський форвард відзначився вже третім голом у двох останніх матчах Ліги 1.

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Нагадаємо, що ПСЖ доводиться обходитись без своїх трьох зіркових форвардів – Кавані та Мбаппе відновлюються від травм, а Неймар не потрапляє в заявку через імовірний трансфер в Барселону. Після чотирьох турів парижани очолюють турнірну таблицю з 9 очками (Ренн має стільки ж і матч в запасі), в активі Метца 4 пункти.