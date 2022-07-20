ПСЖ мляво розпочав своє турне країною Сонця, що сходить.

Товариський матч

Кавасакі Фронтайл – ПСЖ – 1:2

Голи: Ямамура, 84 – Мессі, 32, Калімуендо, 58

Французький гранд у Токіо зійшовся з чинним чемпіоном Японії – Кавасакі Фронтайл. У першому таймі склад ПСЖ виглядав дуже потужно, але забити вдалося лише Мессі. Аргентинець відзначився рідкісним голом з правої ноги, хоча рикошет йому сильно допоміг.

Lionel Messi has scored this right footed goal for PSG in their pre-season match! pic.twitter.com/UOp9dDagLB — Roy Nemer (@RoyNemer) July 20, 2022

Неймар з Мбаппе відверто байдикували, а в перерві взагалі відправилися на лаву запасних. Подвоїв перевагу ПСЖ 20-річний Арно Калімуендо. Під завісу зустрічі Кавасакі відквитав один м'яч, зафіксувавши цілком гідний результат проти європейського топ-клубу.

Команда Крістофа Гальтьє на зборах продовжить зустрічатися виключно з представниками Японії. Наступні суперники – Урава (23 липня) і Гамба Осака (25-го).

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