ПСЖ – Баварія: стартові склади на фінал Ліги чемпіонів

Найсильніші команди Франції та Німеччини зустрілися у фіналі Ліги чемпіонів 2019/20. Стартові склади та лінк онлайн-трансляцію матчу ПСЖ – Баварія шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Фінал Ліги чемпіонів ПСЖ – Баварія стартує о 22:00 за київським часом. Пряму трансляцію можна переглянути на телеканалі "Футбол 1". Текстовий онлайн проведе "Футбол 24".

Обидві команди в цьому сезоні виграли внутрішні турніри, а тепер готові приміряти європейську корону. ПСЖ вперше в історії вийшов у фінал Ліги чемпіонів. Баварія 5 разів ставала найсильнішою на континенті, востаннє – у 2013-му.

ПСЖ – Баварія: анонс фіналу Ліги чемпіонів

Мюнхенці у поточній Лізі чемпіонів виграли всі 10 матчів, забивши космічні 42 голи. У плей-офф від "ротен" вилетіли Челсі, Барселона та Ліон. Парижани не так легко долетіли до фіналу, але на своєму шляху перемогли Реал, Борусію Д, Аталанту та РБ Лейпциг.

Гансі Флік очолив Баварію під час сезону та перетворив її на дуже потужний механізм. Втім, Томас Тухель знає, як використати слабкі місця суперника, зокрема високу лінію оборони. Фінал дарує тактичне протистояння двох німецьких тренерів.

Стартові склади команд:

ПСЖ: Навас – Керер, Тьягу Сілва, Кімпембе, Бернат – Еррера, Маркіньйос, Паредес – Ді Марія, Неймар, Мбаппе.

Запасні: Ріко, Булка, Верратті, Шупо-Мотінг, Ікарді, Курзава, Діалло, Дракслер, Бейкер, Гуйє, Дагба.

Баварія: Нойєр – Кімміх, Боатенг, Алаба, Девіс – Горетцка, Алькантара – Гнабрі, Мюллєр, Коман – Лєвандовскі.

Запасні: Ульрайх, Хоффманн, Одріосола, Зюле, Павар, Хаві Мартінес, Коутінью, Кюїзонс, Перішіч, Ернандес, Толіссо, Зіркзее.

Марко Верратті відновився до фіналу, однак тренерський штаб ПСЖ вирішив не ризикувати здоров'ям італійця. Аналогічна історія у Баварії – Бенжамен Павар встиг залікувати травму, але мюнхенці залишили справа в обороні Йозуа Кімміха. А от Кінгслі Коман замінив у старті Івана Перішіча – француз виходить проти рідного клубу.

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