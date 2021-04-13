Матч між Баварією та ПСЖ у Мюнхені став однією з окрас минулого тижня й нагадав, за що ми любимо атакувальні топ-команди. Глядачів потішили одразу п'ятьма голами й ще одним скасованим – і це при тому, що обидва колективи втратили велику групу ключових футболістів. Переможцем у тій перестрілці виявився Париж (2:3), який фантастично реалізував контратаки, забивши тричі з шести ударів. Тепер французам необхідно втримати перевагу.

ПСЖ – Баварія: прогноз на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Так-так, саме втримати. У першому матчі підопічні Маурісіо Почеттіно ходили по дуже тонкій кризі, обороняючись протягом усього поєдинку без допомоги Мбаппе та Неймара. Підсумковий результат про високу якість такого підходу не говорить – ПСЖ відверто пощастило, адже Баварія провела 31 удар (21 з меж штрафного) й зробила 96 дотиків біля чужих воріт, а один тільки Кімміх створив для німців 10 моментів. Якби не феєрична гра Наваса (10 сейвів), французи б пропустили набагато більше, ніж два голи.

Все могло виглядати пристойніше, якби Мбаппе та Неймар дисципліновано працювали по Кімміху й допомагали при організації оборони. Стартовий план вимагав виконання цього завдання, але вже за кілька хвилин після старту обидві зірки почали грати на чистих м'ячах. Маурісіо Почеттіно не став нічого змінювати. Рішення спрацювало – мюнхенці втягувались на чужу третину поля, а нападники ПСЖ знаходили простір за спинами захисників і легко розривали суперника на контратаках. При цьому вони виявили фантастичний рівень виконавської майстерності у завершальній фазі – вочевидь, саме цього атакам Баварії і не вистачило.

Всі експерти одностайно говорять, що з таким футболом французам сьогодні нічого не світить, однак результат першого матчу яскраво спростовує цю тезу. Сьогодні шансів у ПСЖ буде ще більше, адже німці йтимуть вперед ще активніше, залишаючи простір для Неймара з Мбаппе. До того ж, на Парк де Пренс мюнхенцям історично важко – вони програли усі чотири виїзні зустрічі на цьому стадіоні, забивши всього один гол. При цьому у 16 з 17 випадків, коли ПСЖ починав двоматчеве протистояння в турнірах УЄФА з перемоги на виїзді, він в результаті проходив далі.

Влаштуй удома справді футбольну атмосферу. Вмикай Лігу Чемпіонів, діставай символіку улюблених клубів та замовляй бокс від Pepsi та Lay's, щоб вболівалося смачніше!

Тривоги фанатам Баварії додають і останні матчі в чемпіонаті. Тиждень тому команда перемогла РБ Лейпциг, відірвавшись від другого місця на сім очок, однак футбол "рекордмайстера" був жахливим. В наступному ж турі Мюнхен розписав сенсаційну нічию з Уніоном – щоправда, там підопічні Хансі Фліка грали напіврезервом.

ПСЖ точно сьогодні буде нелегко. Баварія залишається надзвичайно потужною – у домашній зустрічі в перші 12 хвилин кожна позиційна атака мюнхенців завершувалась вриванням у штрафний, а 31 удар по воротах Наваса потягнув на 3-4 очікуваних голи. Загалом, забивна серія "червоних" нараховує вже 50 матчів, розпочавшись аж у травні 2019-го. Ще краще виглядають результати поєдинків з французькими колективами у плей-офф ЛЧ – баварці до поразки ПСЖ виграли сім зустрічей поспіль.

В тактичному плані у Баварії також все в порядку. Тиждень тому підопічні Ганса-Дітера Фліка розривали ПСЖ, швидко підлаштовуючись під важкі умови – спочатку дуже класно працювали вривання Горецки з глибини, після його травми Мюнхен успішно перейшов на гру через вразливі фланги Парижа, а під кінець зустрічі команда небезпечно виглядала на стандартах. При цьому "рекордмайстер" тримав шалену інтенсивність пресингу й провів 45% часу на третині поля суперника – так, гості були не проти, але ж німці ще й моментів до чорта створили!

Вразливостей у Мюнхена дві. Перша – це оборона. Баварія в семи з дев'яти останніх матчів пропускає голи, виявляючи проблеми при контратаках суперника. ПСЖ на Альянц Арені продемонстрував, наскільки повільно й незграбно виглядають захисники "рекордмайстерів", коли справа доходить до ситуацій 1-в-1 та роботи у високій лінії.

Другим мінусом є відсутність Лєвандовскі: так, і без нього "червоні" провели 31 удар по воротах ПСЖ, забивши двічі, однак з РБ Лейпциг та Уніоном все було не так весело – та і Парижу у підсумку програли. З Робертом в основі Баварія б не програла, маючи стільки моментів.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бернат, Маркіньйос, Ікарді – Лєвандовскі, Гнабрі, Зюле, Толіссо, Коста

Під питанням: Курзава, Верратті – Горецка, Ернандес

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч ПСЖ – Баварія

ПСЖ: Навас – Флоренці, Данілу, Кімпембе, Діалло – Гуйє, Паредес – Ді Марія, Неймар, Дракслер – Мбаппе

Баварія: Нойєр – Павар, Боатен, Алаба, Девіс – Кімміх, Горетцка – Сане, Мюллєр, Коман – Шупо-Мотінг

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Перший матч довів, що шанси на перемогу залишаються високими у обох колективів – і немає значення, домінуєш ти чи істерично відбиваєшся з рідкісними виходами в контратаки. Рандом у цій зустрічі вирішує занадто багато. Однозначно можна говорити тільки про наявність голів. Баварія у 18-ти з 20 останніх поєдинків ЛЧ забивала не менше двох м'ячів, а ПСЖ забивав в усіх дев'яти матчах у поточному сезоні єврокубків.

У цій зустрічі все вирішить якість реалізації. Баварія моментів матиме вдосталь, але фактор Наваса та відсутності Лєвандовскі ще ніхто не скасовував. Парижу, своєю чергою, критично бракує загальної організації та дисципліни, однак команда довела здатність забивати на майстерності в неочевидних ситуаціях – чого лише асист Неймара на Маркіньйоса коштує. Навіть букмекери точно не знають, що з цього краще або гірше – коефіцієнти на перемогу німців нижчі, але не набагато.

З тим футболом, який ПСЖ показав у Мюнхені, у фінал ЛЧ не вийти, але пройти Баварію можна. В разі пропущеного голу німцям доведеться забивати тричі – а це означатиме розкриття гри. Саме на це підопічні Маурісіо Почеттіно й сподіваються. Щоправда, парижани в рідних стінах виступають непереконливо, програвши тричі в останніх п'яти матчах і вигравши лишень раз. Взагалі, стабільності Парижу дуже не вистачає.

Втім, зона вільного маневрування у Баварії занадто вузька. Всього одна помилка біля власних воріт ризикує виявитись фатальною – і навіть трьох голів мюнхенцям може бути недостатньо для проходу. ПСЖ, своєю чергою, навіть на тлі шалених кадрових втрат і проблем зі структурою зумів прибити "червоних" на їхньому полі, а сьогодні у французів ситуація навіть покраще. Саме тому є сенс ризикнути, поставивши на прохід підопічних Маурісіо Почеттіно.

Найшвидші вилучення в історії ЛЧ: кривдник Шевченка, принциповий Любош Міхел і провокація Матерацці