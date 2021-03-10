ПСЖ – Барселона: стартові склади та онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
В рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ приймає Барселону. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА ПСЖ – Барселона розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція поєдинку пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24". Перший матч пройшов на Камп Ноу і завершився перемогою французів з рахунком 1:4.
ПСЖ – Барселона: анонс матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Стартові склади
ПСЖ: Навас – Флоренці, Маркіньос, Кімпембе, Курзава – Паредес, Верратті, Гуйє – Дракслер, Ікарді, Мбаппе
Запасні: Ріко, Керер, Ді Марія, Рафінья, Данілу, Сарабія, Еррера, Діалло, Баккер, Дагба, Пембеле, Мішу
Барселона: тер Штеген – Дест, Мінгеса, Лангле, Альба – Де Йонг, Бускетс, Педрі – Мессі, Дембеле, Грізманн
Запасні: Нето, Пенья, П'яніч, Брейтвейт, Пуч, Трінкау, Матеус, Умтіті, Фірпо, Моріба, де ла Фуенте
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