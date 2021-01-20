У Парижі ніяк не можуть визначитись у доцільності запрошення Мессі до табору ПСЖ.

Керівництво ПСЖ сумнівається, чи рентабельно для клубу буде задовольняти фінансові апетити зірки Барселони Ліонеля Мессі, повідомляє Daily Mail.

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Парижани хотіли б бачити 33-річного аргентинця у своїй команді, але зарплата форварда відлякує чинного чемпіона Франції. За нинішнім контрактом з Барсою, який розрахований до літа, Ліонель отримує більше 500 тисяч євро на тиждень.

Нагадаємо, минулого літа у Каталонії розгорівся скандал через бажання Мессі покинути клуб. ЗМІ називають головним претендентами на гравця ПСЖ та Манчетсер Сіті.

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