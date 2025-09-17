Дебют Забарного в ЛЧ за ПСЖ відклали

У чемпіонаті Франції наш земляк вже став основним футболістом парижан, зігравши у трьох із чотирьох матчів. Дебютувати ж у єврокубках за ПСЖ українцю поки не дозволили – на домашку з Аталантою тренерський штаб виставив капітана Маркіньйоса. Цей хід очікувався у французькій пресі.

Очевидно, що суперзірковий ветеран ПСЖ прямо зараз важливіший для Луїса Енріке, ніж новачок (нехай і коштовний). Втім, на вибір іспанця вплинув ще один фактор: після травми Беральдо в складі французького чемпіона залишились лише три центрбеки – причому лівим є тільки Пачо. У Вільяма зіграна зв'язка з Маркіньйосом, тоді як Забарний грає виключно з Лукасом.

Зрештою, вихід Маркіньйоса в основі можна пояснити й звичайними особливостями календаря. Бразилець не був доступним на вихідних через довгий переліт з Латинської Америки – якби не міжнародна пауза, то капітана могли б поставити на чемпіонат, а свіжому Забарному дозволили б вийти у ЛЧ. Словом, на рішення Луїса Енріке вплинув цілий комплекс причин, а не якісь там одиничні помилки у двох попередніх поєдинках.

ПСЖ спокійно розтрощив Аталанту. Маркіньйос дав майстер-клас Забарному

У бергамасків після відходу Гасперіні ніхто не вірив. Справа навіть не у величі Джан П'єро, а в його наступнику – "Богиню" прийняв Іван Юріч, який провалився з Ромою та вилетів із Саутгемптоном. Втім, прихильники Серії А знали про стилістичну схожість хорватського тренера з Гаспом (він теж є прихильником персонального пресингу), а склад за літо особливо й не змінився.

Але дива не сталося. Аталанта вийшла на поле Парк Де Пренс і завдала всього 2 удари до перерви. Перший постріл стався аж на 18-й хвилині, коли ПСЖ завдав аж 8 пострілів. До активу італійців можна було занести тільки декілька флангових атак з кросами, однак захисники парижан доволі добре їх підчищали.

Що найбільш важливо, господарі розривали бергамасків одразу зі старту зустрічі. До 15-ї хвилини французи могли вести з рахунком 4:0, а відкрити рахунок їм вдалося вже на 3-й – це Маркіньйос (!) замкнув простріл Фабіана Руїса, опинившись на лінії воротарського. Сам бразилець і розпочав гольову атаку, вступивши у високий пресинг і видряпавши м'яч перед чужим штрафним.

Ще за дві хвилини з цієї ж позиції мав забивати Нуну Мендеш, а на 8-й Барколя вгатив низом метрів з 12-ти після кутового. Карнесекі парирував дані постріли, а потім ще й взяв удар Хакімі з правого кута карного майданчика.

Середина першого тайму виявилась спокійною. Пашаліч мав навіть непоганий момент, замикаючи навіс з правого флангу. Вийшло зависоко. Здавалося, що Париж не збирається вмикатись на повну потужність і давати публіці розгром – можливо, у це повірили навіть бергамаски.

Дарма. На 39-й хвилині ПСЖ забив другий гол. Індивідуальний геній проявив Кварацхелія, який ефектно змістився з правого флангу на лінію півкола, промайнувши поміж купи суперників. Хвіча покарав оборону ударом у правий нижній. 2:0!

Перед перервою ж про себе знову нагадав Маркіньйос. Під час розіграшу кутового бразилець впав у штрафному – повтори показали, що йому на п'ятку наступив Муса. Арбітр без вагань призначив 11-метровий, однак Барколя спіжонив при виконанні. Бредлі пробив без розбігу, тож постріл виявився слабеньким. Карнесекі спіймав м'яч!

Команди відправились відпочивати за рахунку 2:0, однак на розгром чекали недовго. Вже на 6-й хвилині другого тайму ПСЖ оформив 3:0. Нуну Мендеш отримав пас від Барколя на хід, пройшов одного захисника в штрафному, поставив корпус іншому та прошив Карнесекі з гострого кута.

Після цього французи провели ще кілька атак. Зокрема, свіжий Гонсалу Рамуш виривався сам на сам, однак Гін не дав йому пробити нормально. Луїс Енріке ж почав проводити заміни – на 50-х хвилинах поле покинули Маюлу, Руїс і травмований Мендеш, а на 75-й хвилині зняли Мендеша й Кварацехілю.

Забарний таки отримав свій дебют

Саме на 75-й хвилині Ілля дебютував за ПСЖ у Лізі чемпіонів. Українець замінив Нуну Мендеша. Номінально Забарний розташувався на незвичній позиції лівого центрбека, але у фазі розвитку атаки в задній лінії формувалась трійка – тоді наш земляк розташовувався по центру.

До того часу Аталанта вже нічого не могла вдіяти. Ні фізично, ні ментально. Великого об'єму роботи екс-динамівець не мав, однак на останніх хвилинах Забарний заблокував удар з лінії півкола. Втім, навіть на короткому відрізку простежувались проблеми з проактивністю – Ілля тричі висувався з лінії й зустрічав суперника на прийманні, але не встигав і відступав.

Його ж партнери наприкінці зустрічі довели справу до 4:0. Барколя відгукнувся на передачу лівим флангом, а латераль бергамасків зрізав її в штрафний – точно на ногу Рамушу. Гонсалу покарав італійців, встановивши остаточний рахунок.