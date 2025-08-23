ПСЖ вийшов на гру проти Анже без Іллі Забарного (просидів усю гру в запасі), але довго не міг забити. Навіть коли на 26-й хвилині парижани отримали право на пенальті – Дембеле запустив м'яч кудись над поперечкою!

ПСЖ у нудному матчі обіграв аутсайдера – Забарний пропускав гру, претендент на "Золотий м'яч" не реалізував пенальті

Підопічні Луїса Енріке повели в рахунку на 50-й хвилині. Фабіан Руїс віддав ліворуч на Дуе, той прострілив, м'яч від захисника відскочив знову до Руїса, який ударом з розвороту пробив поруч з голкіпером – 1:0! Далі моментів майже не було, хіба що іспанець міг оформити дубль, але влучив у стійку воріт.